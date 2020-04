O plantel do Sporting está neste momento de férias. Os jogadores assinaram um acordo que lhes foi proposto pela SAD e que prevê um «gozo antecipado parcial de férias» entre o passado dia 4 de abril e o próximo dia 14, estando o regresso ao trabalho marcado para o dia 15 de abril. O acordo foi assinado no final da última semana e entrou em vigor no sábado.

Com esta antecipação do período de férias para uma altura em que os jogadores estão em casa, a cumprir o necessário isolamento social, o Sporting acaba por conseguir gastar alguns dias de descanso para os quais pode não haver tempo no final da temporada. Isto porque, neste momento, ninguém sabe quando vai acabar esta época e começar a seguinte.

Refira-se que o plantel foi sensível aos argumentos que a SAD lhe apresentou e que são justificados com o facto de se viver tempos difíceis e de todo incomuns. Da mesma forma, há cerca de duas semanas que a direção apresentou aos jogadores uma vontade de negociar a redução salarial, tendo encontrado do outro lado a mesma sensibilidade para o tema.

O Sporting começou por propor uma redução de 50 por cento nos vencimentos dos jogadores e desde então têm decorrido conversações entre as partes numa clima muito pacífico. Nem todos os atletas aceitam de bom grado a redução salarial, mas as conversas mantidas com os líderes Coates e Battaglia têm sido construtivas e serenas.

No entanto ainda não foi possível chegar a um acordo porque há questões a resolver: os jogadores consideram, por exemplo, que não faz sentido o corte salarial ser cego, para todos os jogadoress igual, havendo jovens com contratos mais baixos que é necessário proteger. Por isso as negociações entre as partes vão continuar durante os próximos tempos.