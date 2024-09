A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou, esta terça-feira, o relatório e contas referente à época 2023/24, apresentando um resultado operacional positivo de 2,6 milhões de euros.

Em comunicado, a entidade partilhou o valor apurado, que ficou 234 por cento acima do orçamento (1,1 milhões de euros), graças ao contrato da rubrica de rendimentos, de 29 milhões de euros, o mais alto de sempre. Além disso, este é o nono ano consecutivo com resultados positivos para a LPFP, num dia em que foi também aprovada a constituição de um fundo de estabilidade para a construção da Arena Liga Portugal, num total de 2,5 milhões de euros.

«Estes resultados contrastam claramente com a situação com que Pedro Proença se deparou em 2015, quando assumiu o cargo de presidente num cenário de enorme dificuldade, com três exercícios negativos consecutivos», pode ler-se no comunicado.