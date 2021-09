O Boavista derrotou, esta segunda-feira, o Salgueiros por 3-0, num jogo-treino.



No complexo contíguo ao Bessa, os axadrezados venceram a equipa do Campeonato de Portugal com golos de Yusupha, Gorré e de Vukotic. João Pedro Sousa não utilizou os jogadores que jogaram todo o jogo ante o Portimonense, no último domingo.

No jogo de preparação para a visita à Luz, Ntep esteve em destaque na equipa do Boavista ao assistir para os dois primeiros golos.



A pantera, quinta classificado em igualdade pontual com o Sp. Braga, vai jogar frente ao Benfica, fora de portas, no dia 20 de setembro, às 19h00.