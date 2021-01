A FIGURA: Salvador Agra

O Salvador de uma barca que arriscava ficar à deriva. Num jogo de importância capital na luta pela permanência, o extremo do Tondela bisou e assegurou a vitória num daqueles jogos ditos de «seis pontos». Salvador Agra nunca virou a cara à luta, correu para trás quando teve de o fazer, acabou o jogo como referência ofensiva e foi à ponta de lança que marcou os dois golos dos beirões na segunda parte.

O MOMENTO: Chidozie mata a pantera (30m)

O Boavista estava reduzido a dez desde os 10 minutos e, sobretudo por isso, o capitão do Boavista tinha de ter tido atenção redobrada na forma como tentou travar Murillo quando este se isolava. Não teve, agarrou o venezuelano por trás, cometendo penálti e sendo expulso, num gesto que matou muito cedo qualquer esperança das panteras.

OUTROS DESTAQUES

Murillo

Tentou, tentou e tentou. Rematou de todas as formas e feitios, mas esta não era a noite do venezuelano. Travou uma luta inglória (para ele) com Léo Jardim e perdeu sempre. Mas deu muito a ganhar à equipa, graças à velocidade que lhe é reconhecida. Foi ele que foi travado por Chidozie no lance que valeu a expulsão ao nigeriano e levou Enzo Martínez para a marca de penálti.

João Pedro

Foi o primeiro jogador beirão a destacar-se com um potente e intencional remate ao poste quando o resultado estava 0-0. Um tampão no meio-campo defensivo do Tondela que só não encontrou antídoto para o caudal transportado pelo incansável Elis.

Mario González

Quinto golo em oito jogos na Liga do avançado espanhol, cada vez mais fundamental na equipa de Pako Ayestará. Um cabeceamento perfeito, já depois de ter provocado a expulsão de Devenish, logo aos 10m.

Khacef e Bebeto

Os dois laterais do Tondela estiveram sempre muito em jogo. Khacef, do lado esquerdo, até mais do que o brasileiro, mas foi Bebeto quem acabou o jogo com duas assistências: uma para Mario González abrir o marcador, outra para Salvador Agra o fechar.

Léo Jardim

Adiou enquanto pôde a sentença final do Tondela. Sai do jogo com um punhado de defesas, algumas delas de execução muito difícil. Ficou muito exposto após as duas expulsões no centro da defesa, mas não foi por ele que o Boavista saiu derrotado.

Elis

Foi a combatividade e velocidade do avançado hondurenho a manter o Boavista no jogo. Com a equipa reduzida a nove jogadores muito cedo, o jogo ofensivo das panteras passou a quase exclusivamente por Elis. Foi dele a assistência para o golo de Mangas, que reduziu para 2-1.