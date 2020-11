Figura: Salvador Agra

Uma autêntica flecha. Fez valer mais uma vez a sua velocidade e agilidade para desequilibrar o encontro, através de grandes jogadas individuais. Depois de várias tentativas foi recompensado com um golo. Um perigo constante.

Momento: Mario Gonzalez brilha no drible e na finalização (67m)

Depois de ter driblado de forma eximia João Afonso, Mario Gonzalez não vacilou e finalizou com a qualidade. Estreia a titular de sonho para o avançado espanhol. Confirmou a aposta de Pako Ayestarán e mostrou que é uma opção viável para a frente de ataque beirã, confirmando o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Nené

Sempre muito ativo no meio campo açoriano, foi conseguindo destabilizar a defensiva beirã. Apareceu várias vezes na área, criou grandes chances de golo claro, não conseguiu foi concretizar com sucesso.

Thiago Santana

À procura de reforçar o rótulo de melhor marcador da Liga, foi autor de algumas oportunidades de golo para o lado do Santa Clara. À semelhança de Nené, nunca conseguiu concretizar com eficácia.

Rafael Barbosa

Com dotes técnicos bastante apurados, o extremo auriverde arrancou várias vezes em direção à baliza do Santa Clara, acabando sempre por criar momentos de grande insegurança para o conjunto forasteiro. Participou na maioria das saídas rápidas do Tondela. Uma exibição bastante segura.

Mario Gonzalez

O avançado espanhol, que neste sábado se estreou a titular na equipa do Tondela, acabou por marcar um brilhante golo. Numa jogada individual de grande qualidade, Mario Gonzalez driblou João Afonso e bateu de forma eximia Marco.