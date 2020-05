Kostas Katsouranis explicou por que razão deixou o Benfica, clube que representou de 2006 a 2009, para voltar à Grécia. Aquando da transferência para o Panathinaikos, em 2010, o antigo médio ainda tinha mais um ano de contrato com as águias.



«Os momentos que passei no Benfica foram maravilhosos e sair talvez tenha sido uma má decisão. Cada treino, cada vez que representava o clube, nem que fosse nas sessões de autógrafos eram bons. Estava com alguns problemas pessoais na altura. O meu filho estava constantemente doente. Agora ele está ótimo, tem 13 anos e já é mais alto do que eu! Se pudesse voltar atrás, não saía do Benfica», referiu, numa entrevista na plataforma «Benfica Play».



Vencedor do Euro 2004 pela Grécia, precisamente na Luz, o ex-futebolista contou que ainda mantém contacto com alguns antigos companheiros, além de conversar com Samaris.



«Falo muitas vezes com o Nuno, com o Samaris, como é normal e com alguns que foram das minhas equipas, mas que já não estão no Benfica, como o David Luiz. O João Coimbra, um jogador jogador que também esteve no Benfica, o Paulo Jorge que esteve no meu primeiro ano no clube e com o Ricardo Rocha. Até com o Rui Costa e com o Luisão, que é um grande amigo meu, falo. Sei que já discutimos, mas o futebol é assim. Ele é uma excelente pessoa e é muito importante para mim. Ajudou-me muito», disse, apontando Micolli «como um dos mais engraçados» logo atrás de David Luiz.



Katsouranis revelou que o compatriota Samaris pretende acabar a carreira no Benfica. «O Samaris é como se fosse o meu irmão mais novo. Já ganhou várias títulos e é um excelente rapaz. Tem o Benfica no coração e os adeptos adoraram-no. É muito importante para um jogador grego representar vários anos um clube como o Benfica. Ele quer acabar a carreira no Benfica.»



Além de Samaris, há outro grego na Luz: Vlachodimos. O guarda-redes das águias também foi elogiado pelo antigo futebolista. «É uma excelente pessoa e um grande guarda-redes. Todos os anos fica cada vez melhor e isso é muito importante para um jogador de futebol», atirou.