Terminada a sétima jornada da Liga, é o portista Samu quem lidera a lista de melhores marcadores, depois de abrir o marcador na goleada frente ao Arouca (4-0).

Com menos minutos em campo que os adversários diretos, o avançado espanhol tem agora os mesmos cinco golos que... cinco outros jogadores.

Consulte a lista dos melhores marcadores da Liga.

5 golos: Samu (FC Porto)

5 golos: Schettine (Moreirense)

5 golos: Clayton (Rio Ave)

5 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)

5 golos: Luis Suárez (Sporting)

5 golos: Pavlidis (Benfica).

4 golos: Pablo (Gil Vicente)

4 golos: Jesús Ramírez (Nacional)

3 golos: Djouahra (Arouca)

3 golos: Trezza (Arouca)