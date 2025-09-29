Liga
Samu apanha pelotão dos melhores marcadores da Liga
Avançado do FC Porto tem o mesmo número de golos que cinco adversários, mas menos minutos em campo
Terminada a sétima jornada da Liga, é o portista Samu quem lidera a lista de melhores marcadores, depois de abrir o marcador na goleada frente ao Arouca (4-0).
Com menos minutos em campo que os adversários diretos, o avançado espanhol tem agora os mesmos cinco golos que... cinco outros jogadores.
Consulte a lista dos melhores marcadores da Liga.
5 golos: Samu (FC Porto)
5 golos: Schettine (Moreirense)
5 golos: Clayton (Rio Ave)
5 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)
5 golos: Luis Suárez (Sporting)
5 golos: Pavlidis (Benfica).
4 golos: Pablo (Gil Vicente)
4 golos: Jesús Ramírez (Nacional)
3 golos: Djouahra (Arouca)
3 golos: Trezza (Arouca)
