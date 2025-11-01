Samu, capitão do V. Guimarães, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota na receção ao Benfica, por 3-0, na décima jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Obviamente sabíamos que o Benfica queria entrar forte na primeira parte e nós queríamos o mesmo. Chegaram ao golo numa bola parada, conseguimos ser bastante competitivos enquanto nos permitiram e depois obviamente que sofremos numa situação de desatenção e a expulsão também condiciona o jogo e acaba por desiquilibrar.»

O V. Guimarães da primeira parte é aquilo que o clube precisa?

«É essa a atitude e intensidade que queremos em todos os jogos. Depois da expulsão não conseguimos voltar a equilibrar as coisas.»

Expulsão de Fabio Blanco

«Deixo para quem tem que analisar. Não consigo ver muito bem porque tenho gente à volta, mas há outros que se calhar tb deviam ser revistos e não foram.»

Uma série de vitórias seria um boost de confiança?

«É óbvio que duas ou três vitórias seguidas dão uma confiança diferente. Trabalhar sobre vitórias é sempre diferente de derrotas. Queremos isso. Em Famalicão acabámos por entrar bem no jogo, mas não conseguimos materializar em golos e acabámos por pagar caro».