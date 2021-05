Figura: Samuel, à matador

Adivinhava-se um jogo a ser decidido por detalhes, ou não estivessem em campo duas equipas a lutar pela permanência na I Liga. E o avançado brasileiro, praticamente na única grande oportunidade em que foi chamado a marcar o ponto, não desperdiçou o ensejo. Samuel Lino fez toda a diferença, e com qualidade de matador, num jogo que teve muito poucas oportunidades claras de golo.

Momento: 90’ Denis nega empate

Rafik mete na área e Joel Tagueu, após receber forma orientada, remata para Denis defender com classe e assim segurar a vantagem mínima dos gilistas, naquela que foi a última grande ocasião de golo do jogo.

Outros destaques:

Amir

O guardião iraniano assinou pelo menos boas defesas e várias saídas de entre os postes para matar o mal pela raíz, revelando muita confiança e concentração.

Edgar Costa

A construção ofensiva do Marítimo revelou muito pouco critério, mas o capitão esteve uns bons furos acima dos colegas neste capítulo, através de cruzamentos bem medidos que não obtiveram a melhor correspondência por parte dos colegas.

Pedrinho

Iniciou muito jogo ofensivo dos minhotos, com qualidade no passe, tanto longo como curto, e com rapidez na decisão. Protagonizou também muitos cortes e recuperações de posse de bola.

Vítor Carvalho

O médio assinou a assistência de grande qualidade que isolou Samuel Lino para o único golo do jogo. Foi muito assertivo no passe e a fechar os espaços, sobretudo no segundo tempo, quando o Gil Vicente preocupou-se mais em anular o ‘tudo ou nada’ do Marítimo.