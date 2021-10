A figura: Samuel Portugal

Ao mesmo tempo que a Seleção Nacional conquistava o título mundial de futsal, brilhava na Luz um tal de Samuel… Portugal. O guarda-redes brasileiro do Portimonense fez uma exibição fantástica na Luz, sobretudo na primeira parte. Nesse período brilhou com quatro ou cinco intervenções de grande nível. Começou logo por negar o golo a Yaremchuk num lance em que até é apanhado em contrapé, não se deixou iludir por Rafa quando este apareceu isolado, e ainda brilhou duas vezes perante Grimaldo, que até de cabeça tentou. Na segunda parte ainda viveu a desilusão de marcar na própria baliza, por infortúnio, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Yaremchuk.

O momento: minuto 66

Canto na esquerda do ataque do Portimonense, cobrado por Lucas Fernandes, e Lucas Possignolo a antecipar-se a Weigl, na zona do primeiro poste, e a desviar de cabeça, com a bola a passar entre as pernas de Vlachodimos antes de beijar o fundo da rede da baliza do Benfica. Estava feito o golo que garantiu uma vitória inédita do Portimonense no ninho da águia.

Outros destaques

Rafa

Começou o jogo pela zona central, como tem sido hábito, mas ao fim de 20 minutos recebeu indicações de Jorge Jesus para abrir mais na direita, na tentativa de baralhar as referências defensivas do Portimonense. Foi o mais inconformado do Benfica, o elemento mais perigoso, mas não escapou à desinspiração ofensiva, com destaque para o lance em que apareceu isolado mas permitiu a defesa de Samuel Portugal (42m).

Fali Candé

Exibição muito segura do lateral esquerdo do Portimonense, mesmo tendo em conta que teve um apoio muito importante de Pedro Sá, que tinha ordem para acompanhar os movimentos de Rafa. Ao minuto 84 evitou o golo de Otamendi, praticamente em cima da linha de baliza.

Pedro Sá

De regresso ao onze, o capitão do Portimonense fez uma exibição de grande rigor tático, à custa de muito esforço. Teve sempre a missão de vigiar Rafa, mesmo quando este abriu na direita, mas cumpriu a missão de sacrifício.

João Mário, Yaremchuk e Darwin

Três exibições desinspiradas do lado do Benfica. Tão falado na última semana, sobretudo por causa das declarações de Rúben Amorim sobre o estatuto que tem na Luz e que não teria em Alvalade (de acordo com o técnico leonino), João Mário nunca conseguiu ser o farol da equipa encarnada. Yaremchuk e Darwin também foram pouco acutilantes na frente de ataque, sem beliscar os méritos da organização defensiva do Portimonense.