O Benfica iniciou a temporada 2021/22 na sexta-feira, com a realização de testes físicos, e realizou esta manhã o primeiro treino da pré-epoca. No grupo de trabalho às ordens de Jorge Jesus estão cinco jovens que ainda não jogaram pela equipa principal dos encarnados.

O guarda-redes Samuel Soares, o defesa-central Tomás Araújo, o médio ofensivo Paulo Bernardo, o extremo Tiago Gouveia e o avançado Henrique Araújo lutam por um lugar no plantel principal do Benfica. Os cinco jogadores são internacionais sub-19 por Portugal e querem convencer Jesus.

Aqui fica uma breve apresentação:

SAMUEL SOARES: O guarda-redes de 19 anos e 1,89 metros nasceu em Sintra e chegou ao Benfica em 2013, depois de ter iniciado a sua formação na União de Tires. Ao serviço dos encarnados, Samuel Jumpe Soares foi campeonato nacional de iniciados e bicampeão de juvenis. Ainda como júnior de primeiro ano, estreou-se pelos sub-23 na época 2019/20 e fixou-se na equipa na temporada transata, disputando 19 jogos.

TOMÁS ARAÚJO: Natural de Famalicão, o defesa-central de 19 anos começou a jogar no Operário FC da cidade nortenha e passou ainda por Palmeiras (Braga) e Evolution Soccer Academy (Famalicão) antes de rumar ao Benfica, em 2016. Campeão de iniciados e juvenis, afirmou-se na equipa B na época passada, disputando 27 jogos na II Liga (um golo). Fez igualmente sete jogos pelos sub-23.

PAULO BERNARDO: O médio ofensivo de 19 anos é uma das maiores esperanças do Benfica, embora tenha falhado a segunda metade da temporada anterior devido a lesão no tornozelo direito. Antes, tinha realizado 17 jogos na equipa B (quatro golos), um pelos sub-23 e foi suplente não utilizado frente a Paredes e Rangers. Nascido em Almada, Paulo Bernardo está no Benfica desde 2010 e tem um currículo dois campeonatos nacionais de iniciados e um de juvenis.

TIAGO GOUVEIA: Natural de Cascais, o extremo de 20 anos começou a jogar na União de Tires, tal como Samuel Soares, e teve uma passagem pelos escalões de formação do Sporting, que representou até 2017. Chegou ao Benfica e sagrou-se campeão nacional de iniciados na época de estreia. Na temporada 2020/21, Tiago Gouveia jogou pelo Benfica B – 21 jogos e dois golos na II Liga – e pelos sub-23 – oito jogos e quatro golos.