Declarações do treinador-adjunto do Santa Clara, Leandro Pires, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

«Um jogo muito competente do Santa Clara. Entrámos muito bem, meia-hora personalizada, a equipa equilibrada defensivamente, sempre a aproveitar os espaços que o Sporting ia dando. Interpretaram bem o plano de jogo. Nos últimos dez minutos da primeira parte, o Sporting equilibrou o jogo.»

«Na segunda parte, o golo do Sporting, muito cedo. Depois, o jogo tornou-se incaracterístico, muitos duelos, nós arriscámos no homem a homem mais à frente, íamos busca o Hjulmand entrelinhas para tentar bloquear o Sporting na saída de bola. Conseguimos, a espaços, mas o jogo sempre muito no duelo, muito físico. Nunca nos escondemos do jogo, mas o jogo não ficou fluído.»

«Tenho de falar de um lance na primeira parte, nos primeiros dez minutos, que na nossa opinião tem influência direta no jogo e o jogo podia ter um rumo completamente diferente. Isto tem de ser dito. É um penálti que devia ter sido assinalado, não foi, mas na nossa opinião é um penálti claro que ficou por assinalar.»