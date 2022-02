João Mário voltou a treinar com os companheiros, depois de ter cumprido o período de isolamento, e já está à disposição de Nélson Veríssimo na preparação para a receção ao Santa Clara, jogo da 22.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 do próximo sábado.

A infeção com covid-19 afastou o médio apenas do jogo último jogo com o Tondela e, cumprido o período de sete dias de isolamento, o internacional português volta a ser elegível já para o jogo do próximo sábado no Estádio da Luz.

Roman Yaremchuk também está recuperado de um traumatismo no globo ocular, que o afastou do jogo com o Santa Clara, e esteve às ordens de Veríssimo.

Gilberto, que esteve a contas com uma amigdalite, também aparece nas imagens da sessão de treino, que contou também com elementos da equipa B.