O Santa Clara defronta o Benfica, na Luz, na próxima jornada da Liga. Rafael Ramos deixou um aviso aos encarnados, frisando que os açorianos têm «qualidade para se baterem com qualquer equipa».



«Estamos preparados, sabemos bem o nosso valor. Temos perfeita noção que o Benfica é um clube grande e que está a lutar pelo campeonato, mas também sabemos que temos qualidade para nos batermos com qualquer equipa», referiu em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.



O lateral-direito aproveitou para lembrar que os insulares estiveram perto de conseguir um «bom resultado», no jogo da primeira volta, em São Miguel.

«Na primeira volta contra o Benfica tornámos a vida deles muito difícil. Acabaram por ganhar no final (2-1), mas também, por esse fator de conseguirmos fazer uma boa exibição e de quase termos arrancado um bom resultado, temos confiança em nós e naquilo que podemos fazer», salientou.



Os encarnados somou quatro empates nos últimos cinco encontros. Por isso, Rafael Ramos acredita que esta pode ser uma «boa fase» para defrontar os campeões nacionais.

«As equipas grandes quando passam por fases difíceis também de um momento para o outro conseguem dar a volta e por isso também pode ser um fator um bocado enganador. Mas sim, vindo de uma fase negativa é sempre uma boa fase para defrontá-los», disse.



Formado no Benfica, Rafael Ramos admite que o jogo vai ser «especial», uma vez que esteve dois anos no Benfica, clube que o «ajudou muito na transição para o futebol profissional».

O Santa Clara visita a Luz após três empates e uma vitória nos últimos quatro encontros. A partida está agendada para a próxima terça-feira, às 18h15.