O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente a acusação contra o Boavista de um alegado caso de racismo no jogo contra o Santa Clara, da segunda jornada da Liga.



Segundo o acórdão do órgão disciplinar da FPF, ao qual a Lusa teve acesso, foi dada como «não provada» a existência de eventuais condutas discriminatórias por parte dos adeptos boavisteiros para com Allano, jogador dos açorianos.

O árbitro Hélder Malheiro tinha mencionado no relatório da partida as queixas feitas pelo jogador ao intervalo, que motivaram na altura a instauração de um processo disciplinar.



Recorde-se que o Boavista venceu essa partida contra o Santa Clara por 2-1 com golos de Yusupha e Martim Tavares. Rildo anotou o golo dos insulares.