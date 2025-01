Vasco Matos tem sido associado ao Botafogo na última semana. O técnico, que já tinha recusado a responder depois da partida frente ao Estoril, fechou a porta a uma possível transferência dizendo que está «muito feliz e focado no Santa Clara».

«Falarei nisso pela primeira vez. Nunca negociei com clube nenhum. Estou, como sempre estive, muito focado naquilo que estamos aqui a construir juntos. E é apenas isso. O resto eu não controlo. Repito: estou muito focado, como sempre estivemos todos, muito focado naquilo que é a construção de uma identidade deste clube. Nada me desvia do foco. É isso que controlamos, temos uma paixão muito grande pelo que estamos a fazer. Vamos continuar a dar o máximo, com sempre demos. Nunca negociei com clube nenhum e vou continuar a fazer o meu trabalho», começou por dizer o treinador da equipa açoreana este sábado em conferência de imprensa de antevisão da partida com o FC Porto.

«Temos falado sobre essas questões mas a verdade é que não há nada. Tenho contrato com o Santa Clara, sou muito feliz aqui, e estou muito focado, como sempre estive, naquilo que é o nosso projeto e o nosso trabalho», atirou.

O Santa Clara está no quinto lugar da Liga portuguesa. Os açoreanos jogam este domingo com o FC Porto, às 18h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.