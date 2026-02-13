* Por Frederico Figueiredo

Declarações de Petit, treinador do Santa Clara, na conferência de imprensa após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, para a 22.ª jornada da Liga:

Análise do jogo

«Foi uma primeira parte onde não conseguimos fazer o que pretendíamos. Depois num lance onde devíamos ser mais fortes levamos o primeiro golo. Foi um jogo sem muitas oportunidades. Na segunda parte houve uma reação diferente, onde tentamos circular a bola, e entrar por dentro. A nossa ideia era que o Gonçalo [Paciência] pudesse dar apoio e depois pudesse transitar em profundidade. Trabalhamos para ser mais rápidos e não deixar o Benfica bascular. Na segunda parte conseguimos ser mais intensos e mais organizados. Trabalhamos, lutamos e temos de continuar a acreditar. Nos últimos dois jogos, apesar de termos zero pontos, fizemos coisas boas.»

«O campo não estava fácil»

«Esta semana tínhamos um treino marcado para cá, e o campo não estava fácil. Temos dois relvados excelentes no centro de treinos e ficamos prejudicados por isso. Tudo isto influência uma equipa de futebol. Com um relvado em condições, o espetáculo melhora. Treinamos no nosso centro e quando chegamos aqui também é difícil para nós.»

Saída de Wendel

«Ficamos com o Gonçalo [Paciência], o Elias e o [Luís] Fernando. Faltam 13 jogos e o pensamento é trabalharmos ao máximo, e o nosso foco passa por chegar a Alverca e lutar pelos três pontos. Acho que a sorte vai mudar e continuando a trabalhar, vai acontecer.»