Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após o empate (2-2) frente ao Santa Clara, em jogo da 33.ª jornada da Liga:



«Quero dar os parabéns principalmente aos meus jogadores e ao Rio Ave. Conseguimos um feito inédito nos 81 anos do clube em 26 edições da Liga: alcançámos o maior número de pontos. Estamos a fazer uma época marcante na história do clube. Queria dar os parabéns aos meus jogadores, presidente, administração, staff e a toda a gente. É um feito espetacular.



Quando cheguei disse aos jogadores que gostava que fizessem as melhores épocas da carreira a nível individual. Apresentamos um futebol positivo e conseguimos estes pontos com um jogo por disputar.



Creio que o Santa Clara esperava que jogássemos com três atrás, preparou a pressão nesse sistema. O nossos carácter camaleónico, que faz parte da nossa matriz, jogámos com uma linha de quatro e retirámos capacidade de pressão ao Rio Ave. Tivemos mais oportunidades e podíamos ter chegado ao 2-0. O Santa Clara, com alguma felicidade, marcou em cima do intervalo.



A intenção foi igual na segunda parte, aumentámos a circulação, mas não conseguimos marcar. Numa situação pontual, ficámos a perder quando podíamos estar a ganhar. Apostámos tudo, chegámos ao 2-2 e merecíamos ter saído com a vitória. Fomos penalizados pela falta de eficácia.



O objetivo sempre foi fazer o melhor possível. E o melhor possível foi só o melhor que o Rio Ave fez na sua história. Europa? No final fazemos as contas. Fazer o melhor que o Rio Ave fez em 81 anos... como posso ficar com mágoa? Fico extremamente satisfeito e orgulhoso. Chegar aqui e fazer o melhor que o clube fez na sua história... Não dá para ficar insatisfeito.