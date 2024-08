Figura do jogo: Gabriel Silva, o jogador que desatou o nó

Autor do primeiro golo que permitiu ao Santa Clara conseguir dominar o resto do encontro e assegurar os três pontos. Forte arma ofensiva dos açorianos, criando sempre perigo nas laterais. Na primeira parte não teve muito apoio no eixo ofensivo, mas as mudanças táticas ao intervalo deram mais espaço e fluidez ao brasileiro

O momento: O minuto era o 57, quando o extremo do Santa Clara conseguiu colocar a bola no fundo das redes. À «lei da bomba», Gabriel Silva dividiu o remate com Vinicius (que acabou por rematar a perna do colega de equipa) e abriu o marcador.



Outros destaques:

Gabriel Batista - Salvou o Santa Clara em várias ocasiões, especialmente na primeira parte, depois de defender o livre de Lelo e o cabeceamento de José Fonte. Os açorianos têm de agradecer ao guarda-redes por manter intacto o marcador.

José Fonte - Começou bem o jogo e até foi o autor de duas oportunidades de perigo para o Casa Pia, mas acabou por estar mais errático na segunda parte. Mal nos dois golos, seja no primeiro em que não se fez à bola corretamente ou no segundo em que a ajudou a colocar lá dentro.

Vinícius - Assistência para o primeiro golo, sendo ele a peça fulcral para o primeiro golo do Casa Pia. Acabou por sair e dar lugar a Ricardinho. Na hora de jogo que esteve em campo foi importante para os açorianos.

Ricardinho - Autor do segundo golo do Santa Clara. Entrou aos 60 minutos e marcou o segundo golo na Liga.