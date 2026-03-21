*Por Frederico Figueiredo

Declarações de César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 1-0 frente ao Santa Clara, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga.

«Foi um jogo difícil, mas equilibrado. Fomos a única equipa que tentou jogar, e dói mais quando é assim. Isso tem de nos dar raiva para podermos dar a volta. O resultado justo seria o empate, e o Santa Clara foi feliz por acreditar até ao fim.»

«Somos uma equipa que lutou, acreditou, especialmente nestas condições adversas. Temos de ser consistentes, e o futebol é cruel. Temos de reagir, voltar às vitórias. No futebol quando não se ganha está tudo mal, temos de acreditar nos jogadores e transmitir confiança. Com vitórias tudo muda, mas isso não me afeta nem aos nossos objetivos. Apenas por muita infelicidade não acabamos por levar um ponto daqui».