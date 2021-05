Os valores de uma eventual negociação e a presença de outros fortes interessados na corrida por Beto fizeram com que o Benfica, sabe o Maisfutebol, já começasse a avaliar outras opções mais viáveis para reforçar o ataque, sendo uma delas Carlos Júnior, do Santa Clara.

Nos últimos dias, os encarnados fizeram alguns contatos e avaliações internas para estudar a possibilidade de fazer uma proposta pelo avançado brasileiro, que tem contrato com o emblema açoriano até 2024 e já leva 11 golos em 32 jogos nesta época.



Carlos Júnior tem caraterísticas diferentes de Beto, um elemento mais fixo na frente de ataque. O jogador do Santa Clara agrada pela sua capacidade para desempenhar diversas funções na zona mais ofensiva do terreno.

Aos 25 anos, Carlos Júnior foi formado no Atlético Mineiro e chegou ao futebol português em 2018/19, quando representou o Rio Ave por empréstimo. Mudou para o Santa Clara na temporada seguinte.

No Portimonense, Beto, que agrada a Jorge Jesus e também está na agenda de FC Porto, CSKA Moscovo, Eintracht Frankfurt e Wolfsburgo, está avaliado em 20 milhões de euros. Os algarvios consideram ainda a possibilidade de negociar 50% do passe por 12 milhões de euros. Os preços em questão, entretanto, são vistos como «fora da realidade» pela SAD do Benfica.