Cristiano Bacci deixou, esta sexta-feira, rasgados elogios ao Santa Clara, na antevisão ao encontro da 7.ª jornada da Liga.

Em declarações aos jornalistas, o técnico do Boavista abordou ainda a falta de eficácia dos axadrezados, que têm apenas dois golos nos últimos cinco jogos para o campeonato. Além disso, a série não podia ser mais negativa, visto que o Boavista não vence há mais de um mês e ocupa a 15.ª posição, com cinco pontos.

«Temos de ser mais certinhos, mais pragmáticos nos vários momentos do jogo. Até agora, tivemos muitas oportunidades para fazer golos em todos os jogos. Às vezes, não fomos certos. Não acertar na baliza, ter a cabeça fria é o que falta, na minha opinião», começou por referir.

«O Santa Clara é uma equipa que mudou muito pouco desde a temporada passada. Tem duplas, no sentido em que podem jogar dois por posição sem diferença nenhuma. Significa também que o plantel é de muita qualidade, mas nós não temos medo de ir lá e tentar fazer o nosso jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos os jogos na Liga, mas estamos preparados», acrescentou.

Quanto ao impedimento de inscrever jogadores por parte da FIFA, o técnico refere que a aposta nos jovens é uma necessidade, mas ao contrário de outros clubes, os jogadores do Boavista têm menos tempo para aprender as ideias do treinador e melhorar.

«No final do último jogo, falei sobre a situação do lateral-direito do Benfica, Issa Kaboré, que se tinha estreado na Liga dos Campeões com algumas dificuldades, normais para qualquer jovem que entra na equipa principal. O treinador deu tempo para que ele descansasse e voltasse mais pronto, como deve acontecer. O nosso problema é que nós não temos esse tempo. Os jogadores têm de errar, aprender e melhorar mais rápido do que o normal. Aqui é tudo para acelerar, para estarem prontos, para reagirem logo às dificuldades», admitiu.

A deslocação do Boavista ao reduto do Santa Clara acontece este domingo, a partir das 20h30 e será arbitrado por Bruno Vieira.