Custódio: «Golo no fim é penalizador para o que aconteceu...»
Técnico do Alverca reage à derrota sofrida diante do Santa Clara, por 2-1
Técnico do Alverca reage à derrota sofrida diante do Santa Clara, por 2-1
Custódio Castro, treinador do Alverca, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Santa Clara, por 2-1, na 6.ª jornada da Liga:
Análise à derrota sobre o Santa Clara
«O golo no fim é muito penalizador para o que se passou. Acaba por ser um jogo bastante equilibrado e o penalti acaba por ser uma consequência de uma má abordagem nossa. Reagimos muito bem, tivemos momentos em que fomos superiores, tal como o Santa Clara. O Santa Clara só conseguia entrar através de bola parada, ou de cruzamento, e o golo que levamos é extremamente penalizador. Todos os dias queremos melhorar a nossa qualidade defensiva. É um momento coletivo, que precisa de solidariedade e de bons comportamentos e é algo que tentamos melhorar todos os dias.»
