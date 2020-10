O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, destacou que os açorianos têm a «oportunidade» de regressar às vitórias frente ao Portimonense, depois de duas derrotas consecutivas.



«É natural que as derrotas retirem confiança, mas nós, pela experiência que temos, não só ao nível do corpo técnico, como ao nível dos jogadores, somos uma equipa competente e com experiência para perceber que toda a gente vai passar por isso [um ciclo negativo]», reconheceu.



O técnico dos açorianos espera um jogo interessante, frente a uma equipa que tem «uma dinâmica muito própria».



«Contra este tipo de equipas é fundamental percebermos que se pudermos ter bola é preferível a não a ter», notou.



Daniel Ramos considerou ainda que os algarvios são «uma equipa boa, reconhecidamente com muito bons executantes».



O Santa Clara viaja até ao Algarve, onde este domingo defronta o Portimonense, a partir das 15h00.