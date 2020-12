Declarações do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após a derrota por 1-0 ante o Moreirense, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Injustiçados, sim, porque não merecíamos este resultado, mas o futebol é o resultado final e passado algum tempo já ninguém se lembra do que aconteceu. Não vou falar em relação à arbitragem, não me leva a lado algum. Se houve erro, só espero que os erros deixem de existir. Pelo menos que se reduzam contra o Santa Clara, que estamos a ser penalizados. Somos gente boa, que trabalha, que quer muito e não podemos ser inferiores a outros, nem tratados de outra forma.»

«Jogo em que tivemos domínio muito tempo. Controlo, muitas vezes. Faltou-nos ser melhores e mais capazes no último terço. Conseguimos, defensivamente, controlar quase sempre bem o ataque do Moreirense. É demasiado penalizador perder, porque não concedemos quase nenhuma situação de golo ao Moreirense, pelo menos que fosse clara oportunidade de golo e acabámos por sofrer golo num lance estranho, que faz a diferença no jogo, que deita tudo a perder perante uma equipa do Santa Clara que tentou ser sempre uma equipa empreendedora, com o Moreirense mais na expectativa, nas transições. Não conseguimos o resultado que queríamos, mas não deixámos de tentar. O que mais me agradou neste jogo foi o tentar, mas precisamos de melhorar o processo ofensivo.»

«Sentíamos que tínhamos o jogo controlado, que o 0-0 era o pior resultado que podíamos ter e sai um golo do nada. Sinto é que a penalização é demasiada para quem conseguiu controlar, dominar e não dar e sofre um golo e daquela forma.»

[Lincoln:] «Está a trabalhar, à procura do seu espaço, os médios tinham vindo a cumprir e há que aguardar. Está a trabalhar, a melhorar e à espera da oportunidade para jogar mais tempo.»