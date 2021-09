Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações da sala de imprensa do Portimão estádio, após a derrota por 2-1 frente ao Portimonense, no jogo de abertura da sexta jornada da Liga:



«Dois remates do Portimonense, dois golos, incrível.

É duro perceber que o Portimonense fez muito pouco para chegar a um golo de vantagem. Ainda assim, em desvantagem, demos uma boa resposta, chegámos ao empate, mas o segundo golo do Portimonense tornou tudo mais complicado.

Na segunda parte, aumentámos o número de homens na área, aproveitando a altura de um vasto número de jogadores, porque não encontrávamos corredores nos momentos em que tínhamos bola e algum controlo.

A equipa nunca se deixou abater, deu uma boa resposta até final, mas não foi suficiente, porque o Portimonense também teve mérito e chances para fazer o terceiro golo. Tivemos oportunidades para levar daqui um ponto, penso que seria o mais ajustado ao que se passou no jogo.

Estamos a atravessar uma fase menos boa e é bom que ela termine e que a sorte passe para o nosso lado.

A equipa está a criar oportunidades, mas também está a conceder. Temos de ser mais rigorosos para não sofrer golos. Vamos redobrar as atenções, trabalhar mais para reduzir as oportunidades dos adversários.

Parabéns ao Portimonense, que conseguiu aproveitar bem as oportunidades que teve, num jogo em que as duas equipas lutaram pelo resultado.»