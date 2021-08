O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, admitiu esta sexta-feira ter alguma dificuldade em gerir o plantel, numa altura em que o clube compete nas competições europeias e ainda tem jogadores infetados com covid-19.

«Vimos de um jogo importantíssimo, temos o jogo com o Boavista e temos outro muito importante para o clube. A administração já me fez ver isso também: da importância do jogo seguinte, financeiramente e desportivamente, um jogo muito importante o da segunda mão [com o Partizan]. Perante esta necessidade de estarmos fortes em três frentes, com este contexto que referi de uns a precisar de descansar e outros ainda não estarem no ideal, está aqui um bico-de-obra complicado, mas, por isso mesmo, é que temos de arranjar soluções», explicou o técnico dos açorianos.

Sobre o embate contra o Boavista, Daniel Ramos disse esperar um jogo «complicado» diante do Boavista, uma equipa «aguerrida» e com «bons executantes».

«Vamos ter de ser uma equipa com eficácia alta, porque o Boavista não concede muitas oportunidades, é uma equipa que quando se apanha a ganhar fecha muito os seus espaços interiores (…). É um jogo em que quem marcar primeiro pode ter grande capacidade de vencer», vaticinou o treinador.