Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações após a derrota por 1-0 contra o FC Porto nos Açores:



«Estava muito vento e esse é um factor que perturba sempre. O jogo foi muito equilibrado e competitivo. Na primeira parte o FC Porto foi melhor e na segunda parte o Santa Clara teve um ascendente. Houve poucas oportunidades de golo e o jogo foi decidido num detalhe. O Díaz fez um grande golo e a diferença. A equipa que marcasse primeiro podia levar uma grande vantagem.»



[sobre a melhoria da equipa]



«Com vento a favor o tipo de passe é um e por isso na primeira parte não pudemos atacar a profundidade, porque tínhamos de controlar muito o passe. Ficámos intranquilos nas variações de corredor de jogo e não aproveitámos as mudanças de flanco. Fomos pouco tranquilos no último terço. Queríamos aproveitar as variações na perpendicular, para depois tentar o um para um. Na segunda parte pedi para tentarmos saídas em largura e passes curtos explorar a profundidade. Queríamos crescermos para depois ter remates exteriores e cruzamentos.»