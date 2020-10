O Santa Clara, que ainda não perdeu na Liga 2019/20, vai defrontar o Paços de Ferreira, que ainda não ganhou, mas o técnico da equipa açoriana não espera facilidades.

«Percebemos a dificuldade do jogo pela valia do Paços de Ferreira, os resultados não condizem com aquilo que eles demonstraram até agora. Por isso, com natural objetividade, percebendo isso e percebendo o que temos vindo a ser, adivinha-se um jogo muito competitivo», disse Daniel Ramos, citado pela agência Lusa.

O técnico acredita que o bom arranque é um «prémio» e deve-se ao «trabalho intenso da equipa», mas não quer facilidades.

«[Se acharmos que] já conquistámos, é o caminho errado. Completamente errado. Os jogadores estão mais que alertados para isso. Toda a gente percebe que estamos apenas no início», sublinhou.

Daniel Ramos desvalorizou, ainda, a ausência de Pepa no banco de suplentes do Paços de Ferreira, por estar infetado com covid-19.

«Se olharmos para o plantel do Paços de Ferreira, é muito do plantel do ano passado. A equipa técnica é a mesma do ano passado. As ideias estão lá e estão presentes, não é por uma semana ou duas que isso vai alterar. Existe continuidade», atirou.

O Santa Clara viaja até ao continente para defrontar o Paços de Ferreira, este domingo, pelas 15h00.