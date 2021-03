O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, alertou esta sexta-feira que o Portimonense está num «período ascendente» e, por isso, espera um jogo «bem disputado entre duas equipas que estão a jogar bem», na 23.ª jornada da I Liga.

«O Portimonense está num período ascendente, quer em termos de resultados, quer em termos de exibição. Nota-se uma equipa mais confiante. Há algum tempo atrás via-se que o Portimonense era aquela equipa que não estava com os automatismos bem definidos. Precisava ainda de alguma melhoria, tem vindo a demonstrá-lo, tem vindo a melhorar, tem jogadores bons tecnicamente», afirmou Ramos, na conferência de imprensa de antevisão.

Para Daniel Ramos, os «resultados demonstram a evolução» da equipa comandada por Paulo Sérgio, que só perdeu um dos últimos cinco jogos – frente ao líder Sporting (2-0) – tendo ganho ao Tondela (3-0) e ao Gil Vicente (4-1) e empatado ante Marítimo e Paços de Ferreira, ambos 0-0.

Por outro lado e olhando à sua equipa, Daniel Ramos diz que esta tem «vindo a crescer» e que está «com boa capacidade de resposta física» e «à ideia de jogo». «Está bem definida, temos investido muito na sistematização, em criar dinâmicas boas, libertar a equipa no processo ofensivo, para ser uma equipa dinâmica e ambiciosa na procura de mandar no jogo», expôs, olhando ainda à necessidade de somar pontos em casa para cimentar e concretizar o principal objetivo, o de ficar na I Liga.

«Queremos neste jogo com o Portimonense regressar às vitórias, para cimentar e darmos mais um passo naquilo que é o nosso objetivo principal, que está mais perto, mas ainda não conseguido», disse.

O Santa Clara, oitavo com 28 pontos, recebe o Portimonense, 11.º com 23 pontos, a partir das 18 horas de sábado (17 horas nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.