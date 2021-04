Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota do Santa Clara (1-0) frente ao V. Guimarães:

«Eficácia por parte do Vitória. Das poucas oportunidades que concedemos oportunidades, com mérito do adversário, conseguiram concretizar uma. Tiveram uma outra boa situação. Faltou-nos o contrário, tivemos muitas aproximações, faltou-nos fechar jogadas. Tivemos caudal suficiente para conseguir mais. Ficou vincado o porquê de estarmos na posição que estamos, com a sensação de que estamos a fazer um bom campeonato, impondo a nossa ideia. Ficou evidenciado que somos melhor equipa e o resultado não traduz o que aconteceu no campo. Temos a noção que cada vez mais a eficácia e os momentos de decisão podem fazer a diferença como fizeram hoje».

[Mexida cedo] «Estávamos a perder, a precisar de encontrar mais espaços entre linhas, e inverter mais o nosso triângulo. O Anderson estava amarelado, demos mais espaço ao Morita na construção. A equipa fez um bom jogo posicional, o risco pareceu-me ajustado, melhorámos na segunda parte. Foi pena que o golo anulado não tivesse sido validado porque estava a traduzir o que se estava a passar no jogo. Foi difícil engolir o porquê de o golo ser anulado de forma pesada, podíamos ter empatado, mas hoje foi um dia feliz para o Vitória e não foi para nós».

[Maior ascendente sem finalizações] «Por vezes precisamos de arriscar mais, entrámos muitas vezes pelos corredores, em combinações. Faltou fechar mais jogadas, precisávamos de ter outro tipo de finalização, mais remate de meia distância, mais agressividade em alguns momentos a atacar espaços. Tivemos muito tempo de posse de bola, muita perto da baliza, e devíamos ter arriscado mais».

[Redução de equipas] «Sou completamente contra a redução. Primeiro porque parece-me que quem tomou essas decisões deve estar nos gabinetes e não no terreno, contra a opinião dos treinadores, que querem competir, ter jogos. Vamos reduzir clubes que se podem mostrar ao mais alto nível, mais jogadores no desemprego, mais treinadores no desemprego. Sou claramente contra, quero que haja da parte de todos um benefício mais geral».