Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após o empate (1-1) na visita ao FC Porto, na 19.ª jornada da Liga:

«[O Santa Clara até nem vinha de um grande momento, mas arranca um empate em casa de um grande, que é sempre mais do que um ponto. O que diz este resultado do caminho que a equipa traçou até aqui?] Até olhamos para essa questão de forma elogiosa, porque sabemos de onde viemos e a dificuldade deste campeonato. Isso ainda reforça mais o nosso campeonato, olharem para o Santa Clara dessa forma. Traz um orgulho imenso. Sabíamos que íamos defrontar um adversário ferido, que tinha de dar uma grande resposta e a minha equipa fez mais um grande jogo. É a primeira vez que o FC Porto perde pontos em casa [no campeonato] e a primeira vez que o Santa Clara ganha pontos em casa do FC Porto. Excelente trabalho e resta continuar de forma sustentada, foi a isso que nos propusemos com todos os departamentos, ter estas conquistas com os nosso valores e identidade. É isso que estamos a criar e vamos continuar a fazer.»

«[Substituição de Calila?] O Calila já tinha apresentado alguma fadiga durante a semana e sentimos que não estávamos a conseguir controlar a largura como queríamos, daí a alteração. A partir daí, pelo desconforto que ele apresentou, sentimos necessidade de alterar e o Lucas [Soares] correspondeu a essa questão.»

«[De que forma preparou a equipa para aproveitar este momento menos bom do FC Porto?] Estrategicamente, montámos uma ideia de dar alguma saída de bola ao FC Porto por um determinado lado e não saltar à pressão nesse momento, deixar o portador da bola conduzir e depois fechar linhas de passe e saltar na pressão. Obviamente, o FC Porto tinha a capacidade de nos empurrar, ia entrar com muita força no jogo e tínhamos de saber lidar com isso. Controlar a largura, ter coberturas próximas. Com bola, a ideia era tirar a bola para o lado contrário, na primeira parte tirámos vantagem disso algumas vezes, na segunda já tivemos mais dificuldades. A equipa cumpriu [a estratégia] de forma muito positiva.»