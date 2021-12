O treinador interino do Santa Clara, Tiago Sousa, reconheceu nesta quinta-feira que as alterações no comando técnico não deixam a equipa indiferente.

«Estas questões das convulsões à volta da equipa são questões pertinentes, que interferem de alguma maneira. Não somos ingénuos ao ponto de achar que não», começou por dizer.

«O nosso dever enquanto treinadores e gente que conduz um grupo de trabalho é mantê-los sempre focados e não deixar que isto atrapalhe em nada a performance competitiva. Mas, e reforço, não sendo ingénuos ao ponto de achar que nada disso interfere», reforçou.

O técnico, que é desde a época passada adjunto do Santa Clara, falava em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, na véspera da receção ao V. Guimarães, a contar para a 15.ª jornada da Liga.

Na quarta-feira, a SAD açoriana anunciou o abandono do treinador Nuno Campos do comando técnico, que liderava desde outubro, altura em que substituiu Daniel Ramos, algo que Tiago Sousa admite que não deixa a equipa indiferente.

«Esta semana foi outra vez uma semana de reajustes, de readaptação. A saída do mister Nuno obrigou-nos a isso, a redefinir o trabalho e a reagir à adversidade. É isso que esse grupo tem feito ao longo desta época. Já é segunda vez que há mudanças na equipa técnica», recordou.

Já sobre o jogo com os vimaranenses, Tiago Sousa antevê um adversário complicado.

«Vamos encontrar um V. Guimarães bastante arrumado do ponto vista defensivo. Não é por acaso a sua classificação e não é por acaso as exibições recentes que estão a ter. É um adversário extremamente difícil», afirmou.

O Santa Clara, 16.º e antepenúltimo classificado, com 10 pontos, vai receber o Vitória, sétimo, com 22, na sexta-feira, às 18h (19:00 em Portugal Continental).