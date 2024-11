Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, após a derrota na visita ao Nacional (2-0), na 10.ª jornada da Liga:

«[Má entrada no jogo foi difícil de reverter?] Acho que a nossa entrada até foi boa. Não sei em que minuto o Nacional vai lá pela primeira vez e faz o golo. Depois o lance do penálti e aí ficámos um bocado fora do jogo. E a primeira parte foi difícil. Na segunda parte, tentámos inverter a situação. Muitos lances na área do Nacional. Muitas situações criadas mas faltou-nos definição, discernimento no capítulo das finalização.

Obviamente que é uma vitória injusta do Nacional e cabe-nos tirar ilações deste jogo. Pensar um bocadinho naquilo que tem sido o nosso trajeto. E obviamente que tem sido um grande trajeto. Nada belisca aquilo que tem sido feito. Mas este não foi o Santa Clara a que toda a gente se habituou e que nós queremos.

Por isso temos de repensar já hoje, não é amanhã, é já hoje. Repensar naquilo que queremos para o nosso futebol.»