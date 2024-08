FIGURA DO JOGO: MT

Claramente o elemento «mais» na equipa do Santa Clara em todo o encontro. Sempre disponível para fazer combinações com os companheiros de equipa, muito forte nas transições e importante na ajuda defensiva, face ao esquema de três centrais dos insulares. Esteve diretamente envolvido no lance do 3-1, com um excelente passe para Ricardinho.

MOMENTO DO JOGO: um golo contra as expetativas

Numa altura em que o jogo estava dominado (pelo menos em posse de bola) pelo Santa Clara, um rasgo de qualidade coletiva colocou Alejandro Marqués na cara do golo e o avançado espanhol não desperdiçou. Este acabou por ser um lance decisivo, já que deu maior liberdade aos jogadores para procurarem as balizas adversárias.

Outros destaques:

Rafik Guitane, o verdadeiro «abre-latas»: A qualidade do extremo francês já há muito que é conhecida no nosso campeonato, mas ainda assim continua a sacar coelhos da cartola todos os jogos. Na retina fica um lance em que faz uma maldade sobre Adriano e remata de fora da área, com a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza de Gabriel Batista.

Alejandro Marqués: Sem grandes oportunidades para faturar, a única que teve nos pés em 90 minutos saiu da melhor forma possível. Uma finalização com alguma frieza acabou por mudar o rumo dos acontecimentos e fora isso conseguiu sempre ser útil para a equipa, sobretudo a jogar de costas para a baliza, combinando com os médios e dando espaço aos avançados.

Alisson Safira: Cresceu claramente do primeiro para o segundo tempo, sobretudo quando começou a receber a ajuda de Ricardinho e alguma confiança depois do golo marcado de penálti. Além disso, trabalhou muito bem dentro da área para assistir precisamente o seu companheiro de equipa (Ricardinho) para o 3-1.