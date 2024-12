O Santa Clara recuperou a quarta posição, voltando a ultrapassar o Sp. Braga, depois de voltar a vencer em Famalicão no último jogo de 2024. Os bravos açorianos, depois de tirar a equipa famalicense da Taça de Portugal, voltaram a triunfar no Minho e a aproveitar a escorregadela bracarense para subir na classificação. Na entraram na Liga com muita 'fama', mas estão a ter o proveito.

Em queda livre continua o Famalicão. Hugo Oliveira ainda não venceu nenhum dos três jogos disputados – um empate e duas derrotas – e já tem contestação dos adeptos. Os famalicenses estão sem ganhar desde a 10.ª jornada e já foram apanhados na tabela pelo Rio Ave.

As semelhanças entre este jogo e o embate com o Farense são muitas. De um lado o Famalicão com mais bola e com muitas dificuldades em entrar na defensiva forasteira e do outro uma equipa mais coesa e personalizada. Os locais, a papel químico da semana passada, só depois de estar a perder por dois é que reagiram. Tarde demais. Gabriel Silva e Sidney Lima marcaram para a turma dos Açores e Sorriso reduziu para os da casa.

Penálti infantil

A vantagem do Santa Clara ao intervalo não apanhava de surpresa nenhum dos espetadores do embate que fechou a 16.ª jornada. A formação açoriana foi mais equipa e esteve sempre mais perto da baliza do Famalicão do que os locais da baliza adversária, apesar de terem mais posse de bola. Os jogadores orientados por Vasco Matos pareciam saber perfeitamente o que fazer em todos os momentos de jogo e sabiam fechar as linhas para a sua baliza. Já os famalicenses não conseguiam jogar entre linhas e, por isso, o perigo era quase nulo.

Hugo Oliveira fez quatro alterações depois da derrota (1-2) caseira diante do Farense. Calegari, Riccieli e Rochinha, por opção, e Gil Dias, devido a castigo, saíram para dar entrada a Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Sorriso e Aranda. Já o técnico do Santa Clara mudou duas peças no onze depois de também sair derrotado da ronda anterior, diante do Sp. Braga. Matheus Pereira e Lucas Soares saíram da equipa e entraram Diogo Calila e Frederico Venâncio.

Os bravos açorianos, depois de ameaçarem os minhotos em três contra-ataques venenosos, chegaram ao golo à passagem da meia hora, numa infantilidade de Gustavo Sá. O médio do Famalicão agarrou de forma clara Serginho e o árbitro assinalou de pronto grande penalidade. Na conversão, Gabriel Silva atirou para o lado esquerdo e enganou Carevic. Os locais só em cima do descanso, e numa jogada individual, é que criaram perigo. Sorriso agarrou no esférico à direita, puxou para o pé esquerdo e disparou uma bomba para uma excelente defesa de Gabriel Batista.

Reação famalicense tardia

Hugo Oliveira tirou o apagado Zaydou – a jogar fora da sua posição natural - e lançou Mathias de Amorim no seu lugar. No entanto a toada de jogo manteve-se e foi novamente o Santa Clara a chegar ao golo. Canto batido à esquerda por Serginho e, na pequena área, Sidney Lima cabecear para golo. O guardião famalicense ficou nas covas, deixando-se antecipar pelo central açoriano.

O Famalicão reagiu de imediato e reduziu sete minutos depois. Mathias de Amorim apareceu na esquerda a cruzar para o coração da área onde Sorriso apareceu a cabecear para golo. Animavam-se as hostes locais, acreditando ser possível construir um resultado diferente. Contudo, a reação foi tímida e curta. Vasco Matos refrescou a equipa e fechou as portas da baliza, perante as tentativas famalicenses com muito coração e pouca cabeça.

A FIGURA: Sidney Lima (Santa Clara)

Um golo e uma grande exibição foram as marcas deixadas por Sidney Lima neste encontro. O defesa central esteve imperial na sua posição e ainda foi ao ataque fazer o golo que iria valer os três pontos para os açorianos.

O MOMENTO: Infantilidade de Gustavo Sá

O Santa Clara ia criando perigo no contra-ataque, mas ainda não tinha conseguido alvejar a baliza local. Acabou por beneficiar de uma grande penalidade depois de um agarrão claro de Gustavo Sá a Serginho. Sem necessidade.

NEGATIVO: Seis jogos sem vencer

São seis jogos sem conhecer o sabor da vitória. O Famalicão continua em queda na tabela classificativa e nem a troca de treinador resultou. Hugo Oliveira tem apenas um ponto conquistado e ainda não conquistou a confiança dos adeptos.