Foi com uma exibição de luxo que o Famalicão lançou a candidatura a um lugar que dá acesso às competições europeias da próxima temporada. A equipa de Hugo Oliveira, na estreia da época 2025/26, banalizou o ‘europeu’ Santa Clara, dominando por completo o encontro e marcando três golos sem resposta.

Gustavo Sá, com um golo e uma excelente exibição, lembrou que o mercado só fecha no final do mês e que poderá ter andamento para um clube com objetivos mais ambiciosos. Rodrigo Pinheiro e Gil Dias apontaram os outros dois golos, num encontro marcado por estreias dos dois lados.

Onzes sem reforços

Nada parece ter mudado tanto para os lados de Famalicão como nos Açores. Os dois técnicos fizeram a estreia na Liga, época 2025/26, sem apresentar qualquer reforço no onze inicial. Do lado dos locais a ausência mais notada foi a de Óscar Aranda, melhor marcador da equipa na temporada passada e que enfrenta uma longa paragem, após ter sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior.

O emblema minhoto entrou praticamente a ganhar. A equipa de Hugo Oliveira entrou a pressionar alto e não permitindo que os açorianos construíssem jogo, obrigando-os a errar muitos passes e a perder muitas bolas. E foi numa dessas perdas que surgiu o golo. Rodrigo Pinheiro antecipou-se a Gabriel Silva, foi por ali fora e, à entrada da área, fletiu para o pé esquerdo e rematou colocado para o fundo das redes.

O Santa Clara esboçou uma pequena reação, mas Gabriel Silva, em boa posição na área, atirou para as nuvens. Ainda assim, continuavam a ser os famalicenses a mandar na partida e o ascendente acabou por voltar a ser materializado. Elisor desmarcou-se na esquerda e cruzou atrasado para o remate na passada de Gustavo Sá para golo. Os europeus açorianos estavam irreconhecíveis e os minhotos aproveitaram para ampliar a vantagem.

Até ao descanso, foram os locais a estar mais perto do terceiro do que o Santa Clara reduzir. Gil Dias descobriu Elisor completamente solto na área, porém o avançado francês cabeceou completamente ao lado. O intervalo chegava com a equipa anfitriã a ter motivos para sorrir.

Eficácia famalicense matou esperança açoriana

Vasco Matos, nada satisfeito com a primeira metade, deixou Venâncio e Edney no balneário e lançou MT e Pedro Ferreira para a segunda parte. A turma açoriana entrou com mais afoita, com mais bola, no entanto voltou a ser o Famalicão a marcar na primeira vez que foi à área contrária. Matheus Pereira falhou a interseção, a bola sobrou para Gil Dias que, depois de puxar para o centro, rematou para o terceiro. Gabriel Batista podia ter feito bem melhor.

O técnico do Santa Clara ia mexendo, na esperança de alterar o rumo dos acontecimentos e estreando alguns jogadores, contudo a equipa não reagia. O melhor que conseguiu foi um remate de Adriano do meio da rua que parou nas mãos de Carevic. Num outro lance, Elias caiu na área tocado no rosto. Contudo, depois de consultar o vídeo, Luís Godinho manteve a decisão de não assinalar grande penalidade.

Até ao final, até foi o Famalicão a ficar mais perto do quarto golo. Em contra-ataque e com a equipa refrescada - vários jogadores estrearam-se -, os famalicenses continuavam a colocar os açorianos em sentido, contudo Zabiri, por duas vezes mostrou-se perdulário. Até ao final, os bravos açorianos tiveram mais bola, mas faltou convicção para chegar com perigo à baliza local. Triunfo certo da única equipa que apareceu em jogo.

A FIGURA: Gustavo Sá (Famalicão)

Jogaço do jovem jogador do Famalicão, coroado com um golo. O médio dos minhotos foi um pêndulo no meio-campo, passando por ele quase todas as jogadas de ataque dos locais, mostrando-se forte, também, nos duelos. Na hora de atirar à baliza, não tremeu e fez o que era, na altura, o segundo golo famalicense. Atenção: o mercado só fecha no final do mês.

O MOMENTO: Golo madrugador

O Famalicão precisou apenas de cinco minutos para se adiantar no marcador. Os famalicenses entraram a pressionar alto, obrigando os açorianos a perder muitas bolas, e foi num lance desses que abriu o marcador, por Rodrigo Pinheiro. Perante um Santa Clara europeu, nada melhor para estabilizar e dar tranquilidade à equipa do que um golo.

NEGATIVO: Exibição apagada do Santa Clara

Esperava-se muito mais de uma equipa que está a disputar as pré-eliminatórias da Liga Conferência. O Santa Clara não existiu no Minho e foi uma sobra daquela equipa que surpreendeu na temporada passada. Terá passado o testemunho europeu ao Famalicão?