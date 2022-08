Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na conferêcia de imprensa após o empate diante do Santa Clara, na primeira jornada da Liga.

«Acho que o jogo não teve muito a ver com duas partes distintas. Acho que teve a ver com períodos dentro do jogo: nuns estivemos nós por cima, em outros períodos esteve mais o Santa Clara. Teve a ver com os momentos em que cada equipa conseguia controlar mais o jogo com a bola. Foi isso que fez muita diferença: os períodos em que cada equipa conseguiu ter a posse e fazer a outra desgastar-se. Foi um jogo muito equilibrado.

A nossa ambição era vir aqui ganhar os três pontos. Não há dúvidas nenhumas disso. No entanto, temos de ser muito humildes e pragmáticos e perceber que é muito importante pontuar neste campeonato, muito mais fora, no estádio de uma excelente equipa que fez o ano passado um sétimo lugar com muito mérito.

Não sendo o resultado que nós gostaríamos, acho que é um resultado que nos dá alento e dá-nos muitas notas positivas para aquilo que vai ser o futuro desta equipa.»

[sobre a hora do jogo, às 14h30, nos Açores]

«Eu não gosto de muito de opinar sobre coisas que não me dizem respeito. Há calendários que têm que se cumprir para que todos os jogos deem na televisão. É obvio que seria mais agradável para nós a jogar a uma temperatura mais amena. Para nós, foi muito difícil e até mesmo no aquecimento tivemos o cuidado de mudar algumas rotinas. No entanto, fosse qual fosse o resultado, não iríamos ter isso como desculpa.»