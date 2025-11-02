«Gil Vicente? É um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade»
Vasco Matos, técnico do Santa Clara, assumiu que os açorianos foram pioneiros na época passada
Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente desta segunda-feira [20h45], a contar para a décima jornada da Liga.
O Gil Vicente é uma grande oportunidade
«[O Gil Vicente] é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, sem dúvida nenhuma. Cabe-nos a nós olhar para o adversário. Temos de fazer o nosso trabalho. É um adversário difícil, mas também é uma grande oportunidade para nós. Temos de estar muito focados naquilo que é o nosso trabalho e perceber que temos de melhorar os nossos comportamentos. É um grande desafio para nós, mas também é uma grande oportunidade.»
Sucesso depende do comportamento e da agressividade
«Há coisas que temos de melhorar. Temos de prolongar mais. A diferença entre o insucesso e o sucesso está claramente naquilo que é o comportamento e naquilo que são os nossos níveis de agressividade. Isso está bem patente na nossa equipa.»
Goleada frente ao Sp. Braga não muda o foco para o Gil Vicente
«Tem impacto naquilo que é o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia. Aquele jogo não é a nossa cara. A partir daí, temos de trabalhar. É só esse o impacto que tem de ter no nosso dia-a-dia e não no próximo jogo.»
Santa Clara foi pioneiro na época passada
«Acho, sinceramente, que o Santa Clara foi pioneiro e o ano passado fez muitas equipas repensar muitas coisas e alguns comportamentos. Nisso, fomos pioneiros. Obviamente que sabíamos no início da época que ia ser um campeonato mais difícil. Temos de saber conviver com isso.»
Só o orçamento não chega
«Hoje vemos equipas com muito mais orçamento do que na época passada que perceberam que, se calhar, só o orçamento não chegava [face] aos níveis de intensidade e trabalho. Vemos equipas com o mesmo orçamento e que se calhar foram por outro caminho.»