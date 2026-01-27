OFICIAL: Gonçalo Paciência volta a Portugal para reforçar o Santa Clara
Avançado de 31 anos estava livre, após deixar o Sport Recife
Avançado de 31 anos estava livre, após deixar o Sport Recife
Gonçalo Paciência está de volta ao futebol português e é reforço do Santa Clara. O avançado chega aos Açores a custo zero e fica com contrato até ao final da temporada, com mais uma de opção.
Paciência, de 31 anos, desvinculou-se recentemente do Sport Recife. Em 2025, marcou cinco golos nos 22 jogos que disputou pela equipa brasileira.
O internacional português não joga na Liga desde que saiu do FC Porto, em 2018 – ano em que foi campeão –, para reforçar os alemães do Eintracht Frankfurt (com quem venceu a Liga Europa). Ainda passou pelo Schalke, Celta de Vigo, Bochum e Sanfrecce Hiroshima, antes de rumar ao Brasileirão, não tendo conseguido evitar a descida à Serie B.
Em Portugal, além do FC Porto, Paciência jogou no Rio Ave, Académia e Vitória de Setúbal.