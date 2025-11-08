Hjulmand, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo sobre o Santa Clara por 2-1:

Vitória merecida

«É uma vitória merecida. O adversário hoje não quis jogar muito. Estiveram apenas à espera de nós. Tentámos criar o jogo e gerámos várias oportunidades, por isso é uma vitória merecida para o Sporting».

O que faltou ao Sporting

«Acho que no último terço do campo, deu para ver que houve algumas situações em que, quando tivemos de fazer o remate final, o drible final, acabámos por falhar algumas oportunidades. Mas, nestas condições, é normal. Mas, mais uma vez, é uma vitória merecida para nós».

Golo da vitória

«Não vi se era canto ou não. Mas, se querem comentar sobre isso, acho que diz tudo sobre o jogo do lado do adversário. Nós queríamos jogar futebol e foi isso que fizemos hoje. Conquistámos os três pontos».

Sporting nunca desiste

«No último minuto, vimos a mentalidade do Sporting, que nunca desiste. Mesmo com dez homens, conseguimos a vitória num lugar muito difícil».