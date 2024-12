Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Santa Clara:

«Acho que é importante dizer que para ser feliz é preciso ter coragem e na primeira parte faltou essa coragem e liberdade para assumir mais dinâmica no jogo. Perante um adversário que joga com um bloco baixo e à espera de uma transição, é lógico que começámos com receio de cometer erros. Temos de perder esse medo e quando se sofre torna as coisas mais difíceis.

Na segunda parte viemos melhor, mais agressivos, mais dinâmica e acabámos por sofrer o golo. Sofremos dois golos difíceis de levar, um penálti e um canto. Não viramos a cara, marcamos e acabámos em cima de um adversário que baixou completamente. No final deveríamos e podíamos ser mais objetivos para sermos felizes.

[posição de Zaydou] Criámos a posição do Zaydou para jogar no meio espaço e baixar para o lado do Topic e criar jogo. O que quisemos mudar com a entrada com o Mathias foi trazer criatividade e a verdade é que cresceu e abanou o jogo. Mais importante do que questões individuais, é a dinâmica coletiva.

[a equipa está ansiosa?] Sinto os jogadores, principalmente em casa, tolhidos. Eu tenho um grupo de trabalho que acredita nas ideias do treinador, que tem qualidade, mas quando joga em casa tem algumas dúvidas da liberdade para fazer o que é preciso. Para ter dinâmica têm de estar libertos. O futebol tem uma dimensão criativa e para haver isso tem de haver liberdade.

Os jogadores têm de se libertar e sentir que estão em casa e protegido pelos adeptos. Os adeptos querem ganhar e temos de ter a segurança para implementar o nosso jogo. Só depois de sofrer golos é que nos libertamos e não pode acontecer isso.

[avançado para o mercado de janeiro?] Mais importante do que pensar no mercado, quero é que os jogadores acreditem no processo que está a ser feito e que se libertem».