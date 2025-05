* Por Frederico Figueiredo

Declarações de Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na conferência de imprensa após a derrota por 2-1 frente ao Santa Clara:

«Foi um jogo difícil perante uma equipa muito sólida. Tivemos dificuldades no início. Quando estávamos a começar a ligar o jogo, começamos a sofrer. Com a expulsão o jogo deu-nos uma pergunta, o que queríamos do jogo? E teríamos que fazer um jogo corajoso. Tentamos sempre criar oportunidades. Ao intervalo procuramos ser acutilantes e conseguir pressionar. Com 10 conseguimos apertar uma equipa forte. Foi um jogo com muitas parabéns e não foi o espetáculo que penso que conseguia ser. Preocupamo-nos com a nossa equipa e com o nosso futuro.»