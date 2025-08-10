Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Santa Clara:

«Acima de tudo hoje o resultado da competência daquilo que foi o trabalho da pré-temporada e da solidez que vem da época passada. É um grupo que já conhece as ideias do treinador.

O jogo de hoje foi a demonstração de competência e quando se joga como se treina está-se mais perto de ganhar. É uma vitória justa e dedicada ao Óscar Aranda.

[o Famalicão é candidato a um lugar europeu?] O campeonato está a começar, foram só três pontos e é a nossa forma de estar, amanhã ser melhor do que hoje, e no final faz-se as contas.

[Este arranque dá confiança para uma boa época?] Se vivemos a acreditar na competência do trabalho e se amanhã queremos ser melhores do que hoje, a margem é para crescer. Há muito para fazer, é só o primeiro jogo.

Jogámos contra um adversário bastante competente e uma das equipas da Liga com mais rigor. É uma equipa que está a fazer uma boa prestação europeia e desde já desejar boa sorte porque é bom para o futebol português.

[teme perder jogadores importantes até ao fecho do mercado?] Eu acredito que, no futebol atual, nenhum clube do mundo os plantéis não possam sofrer alterações até ao final do mercado. A porta está aberta, tanto podem entrar como sair jogadores, vamos ver para que lado vai. Estou satisfeito com o plantel, mas há margem para crescer.

Perdemos o melhor driblador da Liga e estamos abertos a um jogador naquela posição, mas não nos esquecemos que o mercado está aberto e que poderá sair algum jogador. Trabalharemos bem com aquilo que temos. Se perdermos jogadores importantes, vamos substituir por outros».