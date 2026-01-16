Hugo Oliveira: «Temos muita fome de voltar aos jogos»
Técnico do Famalicão antevê um jogo complicado frente ao Santa Clara, num estádio difícil
Técnico do Famalicão antevê um jogo complicado frente ao Santa Clara, num estádio difícil
Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, fez esta sexta-feira a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Santa Clara, deste sábado, para a 18.ª jornada do Campeonato Nacional. O técnico famalicense diz que beneficiou da pausa nas competições e confia no trabalho desenvolvido pela estrutura do clube.
Pausa positiva nas competições
«Foi bom ter este tempo para trabalhar, olhar para nós, para as nossas ideias, e voltar às bases. Gostamos de competir e temos muita fome de voltar aos jogos.»
Convicção no trabalho desenvolvido
«Os jogadores sabem por que é que as coisas acontecem bem ou menos bem. Há muita dedicação, rigor e identificação com o projeto, desde a administração até ao balneário, e isso dá-nos segurança para o futuro.»
Jogar num estádio difícil
«O Santa Clara sabe muito bem o que faz e é muito competitivo. É um desafio grande, num local onde as melhores equipas sentem dificuldades, e nós gostamos disso.»