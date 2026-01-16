Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, fez esta sexta-feira a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Santa Clara, deste sábado, para a 18.ª jornada do Campeonato Nacional. O técnico famalicense diz que beneficiou da pausa nas competições e confia no trabalho desenvolvido pela estrutura do clube.

Pausa positiva nas competições

«Foi bom ter este tempo para trabalhar, olhar para nós, para as nossas ideias, e voltar às bases. Gostamos de competir e temos muita fome de voltar aos jogos.»

Convicção no trabalho desenvolvido

«Os jogadores sabem por que é que as coisas acontecem bem ou menos bem. Há muita dedicação, rigor e identificação com o projeto, desde a administração até ao balneário, e isso dá-nos segurança para o futuro.»

Jogar num estádio difícil

«O Santa Clara sabe muito bem o que faz e é muito competitivo. É um desafio grande, num local onde as melhores equipas sentem dificuldades, e nós gostamos disso.»