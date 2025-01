*Por Nuno Martins Neves

Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa após o triunfo na deslocação ao campo do Santa Clara, para a 18.ª jornada da Liga:

[Estoril entrou muito forte]

«Os jogadores entraram bem, conseguimos entrar bem e começar a tentar fazer o nosso plano de jogo. Mas simplesmente o relvado não o permitiu. Depois o jogo focou-se muito mais nos duelos. Foi muito difícil. Só quero dar os parabéns aos jogadores pelo trabalho que fizeram, trabalhar assim, neste relvado, é muito, muito difícil.»

[Foi difícil vencer a equipa sensação do campeonato?]

«Não tem a ver se foi contra o Santa Clara, este foi um jogo muito difícil e jogado em condições muito difíceis. Ainda assim, quando tens o resultado em 2-0 e perdes essa vantagem, torna-se ainda mais difícil. Conseguimos ter essa capacidade [de recuperar]. Tenho de falar dos adeptos que viajaram para nos ver, foi muito importante.»

[Na melhor fase do Santa Clara, o Estoril marca o 3-2]

«Quando mudámos para a linha de quatro conseguimos ter mais controlo. Tendo dois jogadores nos corredores laterais deu-nos mais controlo e conseguimos defender um pouco mais longe da baliza. O golo, obviamente, acaba por decidir.»

[Sete pontos em nove possíveis...]

«Vivemos muito no dia a dia e é importante que desfrutemos desta vitória, mas depois vamos pensar no próximo jogo. O que fizemos antes não vai ajudar no próximo jogo. Vamos continuar com o nosso objetivo, que é crescer.»