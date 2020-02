Natxo González, treinador do Tondela, reconheceu que a partida frente ao Santa Clara será um desafio de elevado grau de dificuldade, isto porque o clube dos Açores atravessa um excelente momento de forma.

«Estão com a máxima motivação com estas três vitórias e, a jogar em casa contra o Tondela, imagino que será uma motivação acrescida, porque deram um salto importante em três jornadas. Estão emocionalmente muito bem. É uma equipa feliz, que está numa boa dinâmica e, quando se está numa boa dinâmica, sai tudo bem», começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão do jogo, citado pela Lusa.

Apesar da sequência de vitórias do Santa Clara, o treinador de 53 anos acredita na qualidade da sua equipa para chegar à vitória.

«Eles estão com o nível emocional muito alto, mas nós também com a tranquilidade da nossa fiabilidade fora de casa. E é isso que temos de manter. Nós, como sempre, sabemos que se fizermos as coisas bem podemos ganhar e é para isso que trabalhamos», prosseguiu.

Para o desafio frente aos açorianos, o técnico espanhol não poderá contar com os lesionados Yohan Tavares, Filipe Ferreira, Jhon Murillo e Strkalj.

O Santa Clara – Tondela, jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga, realiza-se a partir das 15h30 de sábado.