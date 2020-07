Declarações do treinador do Santa Clara, João Henriques, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Marítimo, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

«Entrámos neste e queremos entrar em todos os jogos com a mesma mentalidade: vencer. Faltou uma primeira parte mais condizente com aquilo que normalmente fazemos. Depois a segunda parte foi completamente diferente, entrámos bem e fomos melhores até sofrermos o golo. Até ao fim o jogo foi mais dividido, o Marítimo depois ia criando perigo na transição e nós também fomos tentando. Demos a primeira parte ao Marítimo, deixámos o adversário confiante e à vontade.

[Confinamento a pesar] Não é fácil estar tanto tempo numa unidade hoteleira, com as mesmas rotinas e sem a família por perto. Isso está a ser mais difícil agora com o acumular dos jogos. Sabíamos que isto iria a acontecer, estamos no limite e este interregno até ao próximo jogo vai permitir que os jogadores se sintam mais tranquilos para os últimos quatro jogos. Fisicamente deram uma boa resposta, mas esta entrada não tão boa pode ser um reflexo disso. Estamos confiantes e já no próximo jogo em Alvalade vamos dar uma boa resposta.

[Mau momento para ir a Alvalade?] Para defrontar um grande nunca é um bom ou mau momento, temos agora uma semana para podermos descansar em termos mentais e recuperar a equipa em termos anímicos para um jogo que não precisa de motivação acrescida. Até é provavelmente o jogo indicado para nos reabilitarmos animicamente.»