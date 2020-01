Declarações do treinador do Santa Clara, João Henriques, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a vitória por 1-0 ante o Desp. Aves, no jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Quebrar o ciclo era importante, quebrar um ciclo negativo e iniciar um ciclo positivo, de 2020. Temos convicção que vai ser um ano extraordinário para o Santa Clara. Esta convicção, estou a ter não só pela vitória aqui, sentimos isso durante a semana. Estávamos indignados e algo frustrados com os resultados anteriormente, porque sentimos que o grupo é forte, individual e coletivamente é um grupo bom e estávamos a defraudar as nossas próprias expectativas, relativamente aos nossos objetivos e ao normal desenrolar de uma equipa que tem qualidade para a primeira cauda da tabela.»

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, olhando para o último jogo do Aves em casa, num terreno que difícil para ambas as equipas e as duas equipas também se queixaram do peso das bolas, estão a absorver água e a dificultar as ações dos jogadores. Jogo de muita luta, seria sempre difícil. Provavelmente nas bolas paradas seria a solução para ultrapassar as adversidades que enumerei e também a vontade e o crer do Aves, que precisa também de pontos. Já tinha sido essa imagem ante o Braga aqui, uma equipa que lutou, soube superar-se, sabíamos que isso ia acontecer. Foi difícil, mas conseguimos atingir o objetivo, que era mantermos a baliza a zero e um golo que desse a vitória, para olharmos para 2020 sempre para cima, à procura da melhor posição possível.»

«O grupo precisava desta vitória para sentir-se mais confiante. Este grupo, confiante, com pontos, a almofada da competência vai fazer com que a equipa jogue mais e melhor. O Santa Clara já habituou a ser uma equipa pragmática, organizada, com qualidade e queremos proporcionar isso aos adeptos.»

[Explicação para a adaptação de César a lateral-direito:] «Tivemos seis meses sem leões e numa semana perdemos os dois laterais. O César é um dos jogadores do plantel que já tinha feito esta posição, já tinha treinado: nas construções a três era, do César do lado direito, adaptámos um bocadinho isso, apenas não estava dado fisicamente ao esforço de ser um lateral mais projetado. Foi uma exibição conseguida, a segunda parte foi boa. Perdemos primeiro o Patrick e depois o Rafael Ramos e a dois dias de viajar, tivemos de adaptar essa posição, mas o César é um dos jogadores que pode fazer, obviamente tem características diferentes.»

[Dificuldade de ganhar fora:] «Só perdemos no Porto e em Braga, acho que isso é uma prestação boa. Queremos é melhorar a nossa prestação em casa, estamos aquém do que podemos e devemos fazer.»