Em jeito de balanço da primeira volta, João Pedro Sousa atribui nota 11 ao Famalicão, numa escala de 0 a 10, manifestando-se bastante satisfeito com o trabalho conseguido pelo grupo e assumindo que quer dar seguimento ao que foi feito até agora.

«Dou nota 11. Foi uma primeira metade muito boa, só estivemos durante uma jornada abaixo do quarto lugar e estivemos muitas semanas no primeiro. Estou muito contente com o que temos conseguido, agora não podemos pensar que as coisas estão terminadas. Temos muito para fazer e ainda temos uma meia-final da Taça para disputar que é muito importante para nós», começou por dizer o técnico, que acredita que esta onda de sucesso do Famalicão é para continuar.

Sobre o adversário da 18.ª jornada, o Santa Clara, João Pedro Sousa disse estar à espera de dificuldades, apesar do adversário vir de uma série de resultados menos bons. «É uma equipa que vem de alguns resultados difíceis, contudo, atendendo à qualidade do plantel, da equipa técnica e da ideia de jogar, estou em crer quer vão voltar rapidamente às vitórias», disse.

João Pedro Sousa defendeu ainda que, no final das contas do campeonato, um «oitavo lugar não será suficiente», ainda assim, não quis falar em competições europeias. «Se estivemos tanto tempo em primeiro lugar, se estivemos uma única jornada abaixo do terceiro lugar, temos que pensar da mesma forma para a segunda metade da prova. Não podemos pensar que o oitavo lugar será suficiente. O nosso grande objetivo é a permanência e esse vai ser cumprido, vamos lutar por fazer outros 31 pontos, mas se isso não acontecer não será, de todo, um insucesso», finalizou o treinador.

O Famalicão, terceiro classificado, com 31 pontos, recebe este domingo, às 15h00, o Santa Clara, no 14.º lugar, com 17.